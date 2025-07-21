Американцы усомнились в целесообразности программы в отношении нелегалов CBS: программа Трампа по депортации нелегальных мигрантов теряет поддержку

Программа депортации из США нелегальных мигрантов, которую проводит администрация президента Дональда Трампа, теряет поддержку американских граждан, говорится в опросе, проведенном телеканалом CBS. Оказалось, что ее поддерживает менее половины населения страны.

В ходе исследования выяснилось, что 49% опрошенных поддерживают операцию по депортации, тогда как 51% выступают против. В июне за подобную политику администрации высказались 54% респондентов, а 46% отнеслись к ней отрицательно. В феврале положительную оценку политике дали 59% участников опроса, а 41% — отрицательную.

В целом 56% респондентов заявили, что не одобряют миграционную политику Трампа, и 53% сочли ее чрезмерно жесткой. При этом 64% опрошенных отметили, что принятые меры способствовали снижению числа случаев нелегального пересечения границы между США и Мексикой.

Ранее сообщалось, что после рейда иммиграционных властей начались массовые протесты в Лос-Анджелесе. Ситуация обострилась на фоне возможного сокращения федерального финансирования штата. Для стабилизации обстановки администрация президента направила в город две тысячи военнослужащих Национальной гвардии.