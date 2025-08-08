Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Белый дом потребовал от американского университета миллиард долларов

CNN: Белый дом потребовал от Калифорнийского университета $1 млрд

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Калифорнийского университета в Лос‑Анджелесе (UCLA) выплатить $1 млрд в рамках урегулирования спора с федеральными властями, сообщил CNN. По данным телеканала, на прошлой неделе Белый дом уже заморозил для университета финансирование на сумму $584 млн.

Выплата такого масштаба полностью разрушит крупнейшую систему государственных университетов нашей страны, а также нанесет огромный ущерб нашим студентам и всем жителям Калифорнии, заявил президент UCLA Джеймс Милликен.

Кроме денежной компенсации правительство потребовало создать компенсационный фонд в $172 млн для лиц, пострадавших от нарушений Закона о гражданских правах. Документ также обязывает университет пересмотреть правила проведения протестов (включая запрет ночных акций), отказаться от стипендий по расовому и этническому признаку, предоставить наблюдателю данные о приеме студентов, обеспечить раздельное проживание для женщин и должное признание достижений спортсменок.

Как отмечает CNN, в обмен на выполнение этих условий федеральное финансирование будет восстановлено. Также UCLA сохранит доступ к грантам и контрактам.

Ранее Трамп подписал указ о начале ликвидации Министерства образования Соединенных Штатов, сообщил Белый дом. Американский политик заявил, что эта мера необходима для решения проблемы неэффективного использования государственных средств.

