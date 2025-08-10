Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Калифорния вытерла ноги о Трампа с его миллиардным ультиматумом

Калифорния отвергла требование Трампа выплатить миллиард долларов за UCLA

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отверг требование президента США Дональда Трампа к Калифорнийскому университету Лос-Анджелеса (UCLA) выплатить $1 млрд (почти 79,4 млрд рублей), пишет Reuters. Администрация штата назвала это политическим вымогательством.

Трамп превратил Министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере $1 млрд, — сказано в сообщении офиса губернатора штата.

Администрация Трампа потребовала от Калифорнийского университета выплатить $1 млрд в рамках урегулирования спора с федеральными властями. Белый дом уже заморозил для университета финансирование на сумму $584 млн (46,3 млрд рублей). Кроме денежной компенсации, правительство потребовало создать компенсационный фонд в $172 млн (13,6 млрд рублей) для лиц, пострадавших от нарушений Закона о гражданских правах.

Ранее Трамп подписал указ о начале ликвидации Министерства образования США. Американский лидер заявил, что эта мера необходима для решения проблемы неэффективного использования государственных средств.

