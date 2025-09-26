Трамп отреагировал на встречу главы Пентагона с сотнями генералов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей на следующей неделе встрече главы Пентагона Пита Хегсета с сотнями американских генералов и адмиралов. На выступлении перед журналистами, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома, он отметил, что министр будет обсуждать с ними новейшее оборудование и системы.

Если они пожелают, я буду там, но почему это так важно? Я имею в виду то, что мы ладим с генералами и адмиралами. Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это что-то плохое. Разве не здорово, что люди со всего мира приезжают, чтобы быть с нами? — отметил Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже удивился повышенному интересу СМИ к предстоящей встрече Хегсета с генералами. Он назвал странным то, что журналисты решили сделать из этого «большую историю».

Нет ничего необычного в том, что генералы, подчиняющиеся министру войны, а затем президенту Соединенных Штатов, приходят поговорить с министром. На самом деле это совсем не необычно. И, я думаю, странно, что вы, ребята, превратили это в такую большую историю, — поделился Вэнс.

Ранее стало известно, что Хегсет инициировал срочный сбор высшего командного состава Вооруженных сил США. На совещание вызваны сотни офицеров в звании от бригадного генерала и выше, включая командующих из различных регионов мира.