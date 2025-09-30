Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 18:39

«Никаких мужиков в платьях»: Хегсет объявил о реформах в Пентагоне

Хегсет: в американской армии больше не будет места политкорректности

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

В американской армии больше не будет места политкорректности, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на собрании генералов Вооруженных сил США. По его словам, военные больше не станут проводить «месяцы идентичности», «поклоняться» изменению климата и носить платья. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Больше никаких месяцев идентичности, офисов DEI и мужиков в платьях. Хватит поклоняться изменению климата. Хватит разделений, отвлечений и гендерных иллюзий. Хватит мусора. Повторю: с этим дерьмом покончено, — объявил Хегсет.

Ранее Хегсет в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что эра Минобороны США окончена. По его словам, теперь в стране началась эра Министерства войны — такое название получило оборонное ведомство. Министр уточнил, что ведомство пошло на серьезные шаги для избавления от идеологического влияния, отвлекавшего Пентагон от основных задач. В частности, Министерство войны не будет уделять много внимания соцквотам, политкорректности и «социальным инициативам», добавил он.

США
Пентагон
Пит Хегсет
реформы
изменения
политкорректность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта роль задержанного в Польше украинца в подрыве «Северных потоков»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.