«Никаких мужиков в платьях»: Хегсет объявил о реформах в Пентагоне Хегсет: в американской армии больше не будет места политкорректности

В американской армии больше не будет места политкорректности, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на собрании генералов Вооруженных сил США. По его словам, военные больше не станут проводить «месяцы идентичности», «поклоняться» изменению климата и носить платья. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Больше никаких месяцев идентичности, офисов DEI и мужиков в платьях. Хватит поклоняться изменению климата. Хватит разделений, отвлечений и гендерных иллюзий. Хватит мусора. Повторю: с этим дерьмом покончено, — объявил Хегсет.

Ранее Хегсет в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что эра Минобороны США окончена. По его словам, теперь в стране началась эра Министерства войны — такое название получило оборонное ведомство. Министр уточнил, что ведомство пошло на серьезные шаги для избавления от идеологического влияния, отвлекавшего Пентагон от основных задач. В частности, Министерство войны не будет уделять много внимания соцквотам, политкорректности и «социальным инициативам», добавил он.