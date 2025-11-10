Захарова призвала выяснить, кто в МОК допустил трансгендеров до Олимпиады

Необходимо провести расследование для выяснения, каким образом в Международном олимпийском комитете разрешили трансгендерам (относится к движению ЛГБТ, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) принять участие в Олимпиаде, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на новость о планах запретить им выступать на соревнованиях.

Надо делать следующий шаг и проводить разбирательство, как и кто в МОК им разрешал это делать на прошлой Олимпиаде, — сказала Захарова.

Ранее олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов запретили участие трансгендеров в женских соревнованиях. Уточняется, что организация уже направила соответствующее уведомление подшефным спортивным федерациям. Такое решение призвано обеспечить справедливую и безопасную конкурентную среду для женщин.

Между тем бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов считает, что участие трансгендеров на боксерских соревнованиях Олимпиады в Париже — противное и жалкое зрелище. Он также предположил, что неудавшиеся боксеры-мужчины в будущем станут чаще переходить в женский бокс.