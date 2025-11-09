Отчаянный шаг жены Макрона, западня на Крымском мосту: что будет дальше

Опозоренная жена президента Франции Эммануэля Макрона пошла на отчаянный шаг, Mercedes спровоцировал смертельное ДТП на Крымском мосту, пожилым россиянам предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Сломленная жена Макрона решилась на отчаянный шаг

Супруга президента Франции Брижит Макрон намеренно сменила стиль и стала скромнее одеваться из-за нападок в Сети, заявил врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов. По его словам, первая леди стала выбирать более закрытые наряды.

«Основной стиль одежды последних месяцев стал более осторожным, закрытым, что свидетельствует о попытке прикрыть проблемные зоны и снизить вероятность публичных обсуждений», — отметил специалист.

Также он обратил внимание на тревожные симптомы в поведении Макрон. Панкратов подчеркнул, что за внешним «стальным» фасадом женщины скрывается тяжелое состояние.

«Брижит Макрон внешне производит впечатление измотанной, напряженной женщины с выраженными признаками хронического стресса. Черты лица — четко очерченные скулы, мощный подбородок, немного грубоватые линии, отражающие сильный внутренний прессинг», — рассказал психотерапевт.

Близкая подруга первой леди Кэндис Ван дер Эйкен в свою очередь сообщила, что Макрон настолько обеспокоена «выпуклостью в области паха» на своих брюках, что теперь избегает их носить на публике. Причина — слухи о том, что она может быть трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Брижит теперь избегает брюк, потому что боится, что какая-нибудь складка или тень создаст выпуклость, которую тут же подхватят тролли. Она говорит: „Я больше не могу позволить себе носить то, что хочу. Все время думаю, не будет ли это выглядеть так, будто у меня там что-то есть“», — подчеркнула Ван дер Эйкен.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обвиняемые по делу о травле супруги французского президента тем временем настаивают на предоставлении официальных доказательств ее половой принадлежности. Один из фигурантов, 49-летний ИТ-специалист Жером А., заявил, что для прекращения слухов достаточно было бы опубликовать несколько детских фотографий или снимков периода беременности. Он выразил недоумение, почему президентская чета не опровергла распространяющиеся предположения на начальном этапе их появления.

Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что жена Макрона могла принимать участие в Стэнфордском тюремном эксперименте. Ведущая собственного шоу на YouTube утверждает, что супруга президента числилась в качестве испытуемой № 2093.

Она указала, что люди, проводившие эксперимент, намеренно скрыли его личность. Также Оуэнс изучила архивы стэндфордской газеты тех времен и нашла некие упоминания о Жане-Мишеле из Франции, который вел активную студенческую жизнь в университете. При этом блогер так и не смогла найти доказательства существования личности — среди выпускников учреждения такое имя не значится.

Стэнфордский эксперимент проводился в 1971 году, в его рамках изучалась реакция человека на ограничение свободы и социальная модель поведения. Участники исследования брали на себя роль охранников или заключенных и жили в импровизированной тюрьме. Несмотря на «игровую» природу испытания, значительная часть испытуемых, исполнявших роль охранников, начала проявлять садистские наклонности, пользуясь своим положением в псевдотюремной иерархии.

Страшное ДТП на Крымском мосту унесло две жизни

На Крымском мосту произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации прокуратуры региона, авария случилась при выполнении обгона легковым автомобилем Mercedes рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар — Севастополь.

Согласно официальному сообщению, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение моста. Известно, что погибшие находились в легковом автомобиле. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи и прохождения необходимого лечения.

По словам одного из очевидцев, часть Mercedes была «размазана» по бетонному блоку — со стороны пассажирского сидения от машины практически ничего не осталось. Свидетельница аварии по имени Татьяна добавила, что в легковушке ехали дети, которые после ДТП были ранены и «очень кричали».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мы приехали в 21:07, встали в пробку напротив знака ограничения скорости «50». На тот момент сильного тумана еще не было, дорожные знаки было видно хорошо, столбики бело-красные для разграничения дороги были видны, и бетонные блоки тоже сложно не заметить было. В пробке простояли где-то один час, за это время многие ходили смотреть и что-то узнать, сама я туда не ходила. По словам окружающих, картина не для слабонервных. Водитель превысил допустимую скорость, дети вылетели из машины каким-то образом, они были ранены и очень кричали. Передняя правая часть машины просто размазана по бетонному блоку, это где сторона пассажира, там практически до задних сидений ничего не осталось. Водительское место было не так вмято. Это увидели, когда проезжали потом», — рассказала она.

Прокуратура Крыма и Южная транспортная прокуратура проводят проверку для установления всех обстоятельств ДТП. Специалисты изучают техническое состояние авто, условия видимости на участке дороги в момент аварии и другие факторы, которые могли привести к трагедии.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма уточнили, что 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, пострадавшие в аварии, были доставлены в керченскую больницу с серьезными травмами. Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Ждать ли россиянам 13-й пенсии в декабре?

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением выплатить в декабре пенсионерам 13-ю пенсию. Однако депутат Госдумы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя это предложение, пояснила, что сейчас в бюджете нет средств на реализацию такой инициативы.

По ее словам, чтобы выплатить «лишнюю» пенсию 43 млн пенсионеров, понадобится около 1 трлн рублей. При этом некоторые СМИ сообщили, что указ о дополнительных выплатах в декабре якобы уже принят. В пресс-службе отделения Социального фонда России по городу Москве и Московской области опровергли фейк о 13-й пенсии.

«Вторая пенсия, которую получат в декабре 2025 года пенсионеры, — это выплата за январь. Если гражданин получает пенсию через банк и график доставки совпадает с праздничными датами, выплата осуществляется досрочно», — уточнили в Соцфонде.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В декабре пенсионеры действительно получат две пенсии. Первая придет в начале месяца, а вторая — накануне Нового года.

«Речь идет о выплате пенсии за январь, которая традиционно перечисляется заранее — в конце декабря. Социальный фонд делает это для того, чтобы пенсионеры могли получить средства до новогодних каникул, когда банки и почтовые отделения не работают. Фактически это не доплата и не новая мера поддержки, а перенос срока выплаты, поэтому в январе повторного начисления не будет», — объяснил адвокат Артем Багдасарян.

Уточняется, что пенсия за январь приходит досрочно большинству пенсионеров в проактивном формате, никаких заявлений для ее получения писать не требуется. Выплата в конце декабре придет пенсионерам, которые получают страховую, социальную и военную пенсию. Как отметили в пресс-службе СФР, если вместе с пенсией человек получает другие выплаты из Социального фонда, они тоже будут перечислены досрочно.

Пенсии за январь традиционно приходят в новом, проиндексированном размере. Так, если в прошлом году страховые пенсии выросли с 1 января на 7,3%, то в этом году индексация будет выше. Глава СФР Сергей Чирков заявил, что с 1 января 2026 года повышение затронет страховые и социальные пенсии. Таким образом, в 2026 году страховые пенсии повысят на 7,6%, а социальные — на 6,8%.

Читайте также:

Газовый коллапс и эпидемия дезертирства: новости СВО к вечеру 9 ноября

Рой дронов под Брянском, белгородцы без света: как ВСУ атакуют РФ 9 ноября

Погода в Москве в понедельник, 10 ноября: ждать ли заморозков и снега

Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство

Внучка отправила 95-летнюю бабушку на тот свет: из-за чего произошло убийство?