Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 12:51

Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту

Пострадавшие в ДТП на Крымском мосту дети находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

10-летний мальчик и 12-летняя девочка, пострадавшие в аварии на Крымском мосту, доставлены в керченскую больницу с серьезными травмами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма. Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии, но получают всю необходимую медицинскую помощь.

Несовершеннолетние 2015 года рождения и 2013 года рождения госпитализированы в ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 имени Н. И. Пирогова. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое, — сказали представители Минздрава.

Ранее на Крымском мосту произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. Согласно предварительным данным прокуратуры, авария случилась при обгоне автобуса маршрута Краснодар — Севастополь автомобилем Mercedes. Водитель иномарки не справился с управлением во время маневра и врезался в бетонное ограждение моста.

До этого на Сахалине автомобиль Toyota Land Cruiser Prado перевернулся на 846-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха. По информации регионального управления ГИБДД, водитель не справился с управлением, в результате чего сам получил повреждения, а 15-летний пассажир погиб на месте происшествия.

Крымский мост
Минздрав
дети
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 ноября, фото, видео
В ДНР рассказали, чем вынуждены заниматься бойцы ВСУ под Красноармейском
В Кремле раскрыли подробности награждения создателей «Буревестника»
«Ягуар пробудится»: Трампа припугнули древним пророчеством
Военкор раскрыл реальные масштабы энергетического коллапса на Украине
В Мьянме снесли больше сотни зданий из-за мошенников
Патриарх наградил представителей власти церковными орденами
«Негативный сигнал»: стало известно о тревожном для Зеленского жесте Запада
Названо место проведения церемонии прощания с Владимиром Симоновым
«Появятся нескоро»: в Кремле оценили «Буревестник» и «Посейдон»
Баня загорелась в жилом комплексе российского города
Погода в Москве в понедельник, 10 ноября: ждать ли заморозков и снега
«Наше вооружение лучше»: Лавров намекнул на кризис в ВПК США
В США раскрыли шокирующую правду о доходах Meta от мошеннической рекламы
Песков раскрыл, проводили ли Россия и Китай ядерные испытания
Лавров рассказал об одержимости Запада секретами России в одной сфере
Выживший в огненном ДТП с Lamborghini раскрыл подробности аварии
Умер художник-концептуалист Булатов
В Госдуме пригрозили ВСУ ответом на повреждение энергосистемы Белгорода
«Это последний раз»: Симоньян высказалась о съемках на фоне химиотерапии
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.