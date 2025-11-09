Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту Пострадавшие в ДТП на Крымском мосту дети находятся в тяжелом состоянии

10-летний мальчик и 12-летняя девочка, пострадавшие в аварии на Крымском мосту, доставлены в керченскую больницу с серьезными травмами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма. Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии, но получают всю необходимую медицинскую помощь.

Несовершеннолетние 2015 года рождения и 2013 года рождения госпитализированы в ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 имени Н. И. Пирогова. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое, — сказали представители Минздрава.

Ранее на Крымском мосту произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. Согласно предварительным данным прокуратуры, авария случилась при обгоне автобуса маршрута Краснодар — Севастополь автомобилем Mercedes. Водитель иномарки не справился с управлением во время маневра и врезался в бетонное ограждение моста.

До этого на Сахалине автомобиль Toyota Land Cruiser Prado перевернулся на 846-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха. По информации регионального управления ГИБДД, водитель не справился с управлением, в результате чего сам получил повреждения, а 15-летний пассажир погиб на месте происшествия.