09 ноября 2025 в 13:59

Погода в Москве в понедельник, 10 ноября: ждать ли заморозков и снега

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 10 ноября, ожидаются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 10 ноября

В Москве завтра, 10 ноября, в дневное время воздух прогреется до +7 градусов.

«10 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +3 до +5 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Днем местами небольшой дождь. Температура днем в Москве — от +5 до +7 градусов, по области — от +2 до +7 градусов. Ветер западный 3–9 м/с», — уточнили в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье в российской столице будет стоять пасмурная погода с небольшими осадками.

«В ночь на понедельник характер метеоусловий не изменится — пасмурная погода, без существенных осадков (морось — не в счет), ветер западный 2–7 м/с, минимальная температура воздуха в Москве — +3–6 градусов, по области — от +1 до +6 градусов. Днем, под влиянием фронтальной системы с севера, будет облачно, местами слабые моросящие осадки, ветер западный, северо-западный 4–9 м/с, температура воздуха в мегаполисе — +5–8 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 мм ртутного столба», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, температура воздуха в течение всего дня будет держаться на низкой отметке. Днем воздух прогреется только до +5 градусов. По ощущениям из-за влажности и ветра будет холоднее. Небо в течение всего дня будет скрыто за плотными облаками, однако значительных осадков не прогнозируется. Вероятность дождя оценивается как очень низкая, осадки если и будут, то незначительные. Ветер ожидается западный, слабый и умеренный, со скоростью около 2 м/с. Атмосферное давление будет относительно низким и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 10 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября в Санкт-Петребурге столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов.

«10 ноября будет облачная погода. Ночью временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем местами небольшой дождь. Ветер северных направлений 3–8 м/с. Температура воздуха ночью — от +1 до +3 градусов. Днем — от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем — мало меняться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в понедельник, 10 ноября, в Северной столице температура воздуха в течение дня составит около +6 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +1 градуса. Из-за высокой влажности и ветра погодные условия будут ощущаться более прохладными, примерно как +4 градуса. Облачная погода будет преобладать в течение всего дня, осадков не ожидается. Ветер будет восточным со скоростью около 9 м/с, что создаст ощущение дополнительной прохлады. Атмосферное давление будет оставаться стабильным.

