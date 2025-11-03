Неистовый ураган и холод до -10? Погода в Москве в конце ноября: чего ждать

Неистовый ураган и холод до -10? Погода в Москве в конце ноября: чего ждать

В конце последнего осеннего месяца в Москву придет климатическая зима, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос». Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 30 ноября, ждать ли неистовых ураганов и холода до -10 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце ноября

По словам Михаила Леуса, в ноябре в Москве ожидается дефицит осадков.

«Ноябрь продолжит теплые тенденции своего предшественника, его средняя температура на 1,5–2,5 градуса превысит климатическую норму, которая составляет -0,5 градуса. Наиболее теплыми ожидаются первые две недели месяца, а начало зимы, которое по климату приходится на 13 ноября, переместится ближе к третьей декаде последнего осеннего месяца. А вот осадков прогнозируется меньше положенного по климату: при норме в 52 мм выпадет от 40 до 50 мм. Первый снег ожидается ближе к середине месяца», — отметил синоптик.

По предварительным данным метеосервисов, заключительная декада ноября в российской столице ознаменуется приходом устойчивой зимней погоды. Период с 20 по 30 ноября будет холодным, с преобладанием отрицательных температур и осадками в виде снега, что полностью соответствует климатической норме этого времени года.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителей и гостей столицы ждет постепенное понижение температуры воздуха. Если в начале периода, 20 ноября, дневная температура еще будет около 0 градусов, а ночная составит -1 градус, то к 30 ноября столбики термометров покажут днем -2 градуса, а ночью похолодает до -5 градусов.

Атмосферное давление будет в основном высоким, находясь в диапазоне от 736 до 739 миллиметров ртутного столба. Погода в эти дни будет преимущественно пасмурной, а осадки, характерные для этого времени года, будут выпадать в виде снега. Согласно прогнозам, в некоторые дни, например 25 и 26 ноября, ожидается снег. Ветер будет умеренным, преимущественно юго-западного направления, со скоростью 5–8 м/с, что будет усиливать ощущение холода.

Таким образом, в Москве в конце ноября неистовых ураганов и холода до -10 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце ноября

Заключительная декада ноября 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается прохладной, с устойчивыми температурами около 0 градусов и характерной для этого времени года пасмурной погодой.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Период с 20 по 30 ноября в Северной столице ознаменуется переходом от поздней осени к предзимью. Погода будет преимущественно облачной, а осадки если и будут, то незначительные. Температурный режим обещает быть довольно стабильным. Согласно данным статистического прогноза, дневная температура воздуха в эти дни составит от +2 до +3 градусов в начале периода и около 0 градусов к его завершению. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до -1 градуса в первую половину срока, а ближе к 30 ноября похолодает до -4 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы, около 763–767 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается умеренным, южного и юго-восточного направлений, со скоростью 5–7 м/с.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 3 ноября: что завтра, тошнота, нервозность, боли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 ноября: где сбои в России

Рубль ждет падение? Курс сегодня, 3 ноября, что с долларом, евро и юанем