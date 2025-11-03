Погода в Москве во вторник, 4 ноября: ждать ли сильных ливней и похолодания

В Москве и Московской области завтра, 4 ноября, прогнозируются дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 4 ноября

В Москве завтра, 4 ноября, в дневное время столбики термометров поднимутся только до +10 градусов.

«4 ноября будет облачная погода. Дождь. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Температура днем в Москве — от +8 до +10 градусов, по области — от +5 до +10 градусов. Ветер юго-западный, 6–11 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в течение суток в российской столице будут идти ливни.

«Во вторник, 4 ноября, в День народного единства, в течение суток столбики термометров будут колебаться от +6 до +9 градусов, ночью, в теплом секторе циклона, временами дождь, днем — при прохождении холодного атмосферного фронта — кратковременный ливень», — отметил синоптик.

По информации метеорологических центров, утро 4 ноября в Москве начнется при температуре воздуха +8 градусов, которая будет ощущаться как +5 градусов из-за высокой влажности, достигающей 91%. Небо будет затянуто плотной облачностью, пройдет небольшой дождь, а ветер будет юго-западным со скоростью около 3 м/c . Атмосферное давление ожидается на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

К полудню погодные условия существенно не изменятся. Температура воздуха максимально поднимется до +9 градусов, осадки в виде слабого дождя продолжатся, а ветер ослабеет и станет западным. К вечеру осадки наконец прекратятся, однако небо останется пасмурным, а температура плавно понизится до +8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +7 градусов, а облачность сохранится.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 4 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

«4 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток — от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, вторник, 4 ноября, в Северной столице будет характеризоваться пасмурной, дождливой и прохладной погодой.

Так, день обещает быть теплым для этого времени года, но при этом сырым и неприветливым. Температура воздуха в течение всего дня будет держаться в пределах от +7 до +9 градусов, однако из-за высокой влажности и ветра будет по ощущениям значительно холоднее. Атмосферное давление будет находиться вблизи нормы и составит около 759–761 миллиметра ртутного столба. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, со скоростью 3–5 метров в секунду, с отдельными порывами до 9–11 м/с.

