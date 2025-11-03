Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 ноября: где сбои в России

Сегодня, 3 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Амурской области, Ставропольском крае и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда отменят ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 3 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 3 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из многих российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, браузерами и поисковыми системами, приложениями и мессенджерами, а также QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 3 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 25% жалоб об отсутствии связи приходятся на Амурскую область, 12% — на Сахалин, 9% — на Бурятию, 7% — на Ростовскую область, 6% — на Приморский край, Саратовскую и Иркутскую области, 4% — на Санкт-Петербург и Свердловскую область, 3% — на Москву, Башкирию, Краснодарский и Хабаровский края, Астраханскую и Челябинскую области, 1% — на Ульяновскую, Омскую и Брянскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей «МегаФона», Т2 и Yota зафиксировано из Москвы, Ставропольского края, Амурской и Белгородской областей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 3 ноября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — добавили в ведомстве.

3 ноября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Татарстана, Северной Осетии, Ставропольского края, Пензенской, Волгоградской, Оренбургской областей.

В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Планируют ли отключать мобильный интернет в выходные по 4 ноября

Власти Воронежа заявили, что в длительные ноябрьские выходные плановых отключений мобильного интернета в регионе не предусмотрено. При этом в правительстве региона отметили, что полностью исключить вероятность временных ограничений доступа к Сети нельзя, сообщают «Воронежские новости».

Уточняется, что решения о временных отключениях интернета принимаются компетентными органами, исходя из ситуации.

О плановых отключениях мобильного интернета в выходные по 4 ноября в других регионах не сообщалось.

