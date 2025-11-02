Планы на Киев, песня на украинском, алкоголь: как живет Сергей Маковецкий

Народный артист России Сергей Маковецкий обрел популярность благодаря съемкам в лентах «Брат-2» и «Ликвидация». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь артиста, что его связывает с Украиной?

Чем известен Маковецкий

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Не поступив в Киевский государственный институт театрального искусства, он устроился работать монтировщиком декораций в театр имени Леси Украинки. В 1976 году переехал в Москву, окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Актер дебютировал в кино в 1982 году в сериале «Взять живым». Первую известность ему принесла роль интеллигента-отшельника Ильина в фильме «Патриотическая комедия». Широкая популярность пришла к нему после выхода лент «Брат-2», «Жмурки», «Про уродов и людей», «Ликвидация». Также он снимался в картинах «Поп», «Русский бунт», «Жизнь и судьба», «Тайна Лилит», «Операция „Неман“», «Праведник» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 140 работ.

Сергей Маковецкий, 1995 год Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Что известно о личной жизни Маковецкого

Сергей Маковецкий в 1983 году женился на Елене Демченко, которая работала редактором Одесской киностудии. Супруга старше артиста на 18 лет, у нее есть сын Денис от прошлого брака. Общих детей у пары нет. В эфире программы «Судьба человека» актер заявил, что не стал заводить наследников, потому что долгие годы жил в комнате в общежитии.

«Ну куда? В эту комнату?! Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Ну куда я принесу этого младенца? Так случилось, да. Я не стал эгоистом, не стал требовать у Елены ребенка», — объяснил он свое решение.

Маковецкий признавался, что в 80-е годы страдал запоями, но сумел преодолеть зависимость под влиянием супруги.

«Я запил, но не в 90-е, когда было тяжело, не в это время. Я никогда не пью, когда мне тяжело. Чем тяжелее, тем я собранней. Мне только трезвая башка нужна, чтобы все решить. У меня был период, где-то 84-й, 85-й год, я стал себе позволять, стал выпивать. И однажды я пошел к своему другу-доктору, и я не знал, что там будет Лена. Я пришел после нескольких дней запоя. Я хотел попросить меня восстановить. И вот они меня с двух сторон „отхлестали“ наотмашь, нашли нужные слова. Чем это чревато и во что я превращусь. До сих пор вспоминаю, жутко», — рассказал артист.

Сергей Маковецкий с супругой Еленой на церемонии открытия XXIII российского кинофестиваля «Кинотавр» Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Как Маковецкий отреагировал на СВО, что говорил об Украине

После начала спецоперации Сергей Маковецкий опубликовал в социальных сетях видео, на котором поет на украинском языке старую композицию «Пісня про рушник». Больше артист никак не комментировал события в мире.

Свою позицию не обсуждать конфликт на Украине он объяснил в 2014 году, заметив, что давно не живет там и не понимает, что происходит в стране.

«Да, я киевлянин. Но я не понимаю, что происходит, поэтому стараюсь этой темы совсем не касаться. Если я начинаю думать об этом или смотреть новости, у меня возникает желание что-то делать. Я звоню моим друзьям на Украину. <…> Я киевлянин, живущий и работающий в Москве и, мне кажется, приносящий только добро», — сказал актер.

Маковецкий также выразил надежду, что ему еще удастся побывать на Украине, где находится могила его матери.

«Конечно, в Киев я обязательно поеду. Там могила моей мамы, там моя родина. Как же я не проведаю „батькивщину“», — отметил он.

Владимир Путин и Сергей Маковецкий Фото: kremlin.ru

Чем сейчас занимается Маковецкий

Сергей Маковецкий в 67 лет продолжает творческую деятельность. Он служит в театре Вахтангова и задействован в спектаклях других московских театров.

В 2025 году с актером состоялись премьеры фильмов «Горыныч» и «Дорогой Вилли», также он снимается в проектах «Волчок» и «Отель „У погибшего альпиниста“».

