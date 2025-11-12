«Оторвали кусок души». В Москве простились с Симоновым: кто пришел, детали

Вынос гроба с телом народного артиста России Владимира Симонова после церемонии прощания

Актера Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с артистом состоялась ранее на исторической сцене театра имени Вахтангова. Кто на нее пришел, что коллеги сказали о Симонове?

Как прошло прощание с Симоновым

Как передает корреспондент NEWS.ru, проводить артиста в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги по театру. Среди них были актер Сергей Маковецкий, актер Владимир Вдовиченков и директор театра Кирилл Крок. Симонова похоронили недалеко от могилы телеведущего Юрия Николаева, который также недавно ушел из жизни.

Возле гроба сидела вдова актера Яна Соболевская. На прощальную церемонию прилетела из Лондона одна из бывших жен Симонова (он был женат четыре раза) — актриса Екатерина Беликова.

Игравшая с Симоновым в спектаклях Нонна Гришаева вспомнила, что он выглядел очень уставшим, когда они встречались в последний раз. Театральный режиссер Юрий Грымов добавил, что Владимир Александрович был настолько увлечен работой, что на восстановление здоровья у него не оставалось времени.

«У большого артиста, вы понимаете, что приоритеты расставлены все-таки в сторону театра. И такие люди, как Симонов, это люди, которые действительно служат зрителям, театру. Они без этого не могут жить. Просто невозможно себе представить какую-то выгоду. Выгодно или невыгодно, он готов на все», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Маковецкий сообщил, что уход Симонова стал для него личной утратой. Актер отметил, что дружил с Симоновым почти 50 лет. Они вместе учились, четыре года жили в одной комнате, играли в одних дипломных спектаклях и вместе пришли в театр.

«Мы вместе существовали на сцене. Мы вместе снимались. Поэтому это как-то, знаете, ощущение, как будто у тебя вот кусок души оторвали. Вот так резко, неожиданно. Володя потрясающий был артист. Чтобы вы знали, потрясающий. Он настолько был смелым. Он настолько любил импровизировать. Это было что-то такое запредельное», — сказал Маковецкий NEWS.ru.

Актер Юрий Шлыков рассказал, что перед смертью Симонов жаловался на сердце.

«Уход Володи — абсолютная внезапность. Я был абсолютно к этому не готов. Хотя он плохо себя чувствовал, жаловался на сердце, он утомлялся, но мне казалось, что это усталость. Театр, все надоедает, но случилась такая трагедия. И очень трудно произнести слова: „Прощай, пусть земля тебе будет пухом“», — заключил Шлыков.

Из-за чего умер Симонов

68-летний актер умер 8 ноября из-за острой сердечной недостаточности. Симонов находился на стационарном лечении в течение двух недель перед своей смертью.

Несмотря на тяжелый недуг, он до последних дней выходил на сцену родного театра. Симонов вошел в историю российского театра и кино, сыграв в таких спектаклях, как «Война и мир», «Дядя Ваня», «Чайка», и фильмах «Граница: Таежный роман», «Дети Арбата», «Перевал Дятлова».

