Уход со сцены, слухи о болезни, баснословные гонорары: как живет Кадышева

Певица Надежда Кадышева может покинуть сцену, а заменит ее, предположительно, сын Григорий, считает продюсер Сергей Дворцов. Что об этом известно, связано ли это со слухами о возможной болезни Кадышевой, как она живет?

Правда ли, что Кадышева уходит со сцены

По словам Дворцова, артистка стала отказываться от концертов. Он связал это с состоянием ее здоровья. Продюсер напомнил, что певица уже не молода.

«Она устала. Все-таки человек очень взрослый. Думаю, самочувствие ее уже подводит. Она будет подходить выборочно к заказчикам, рассчитывать свои силы», — подчеркнул шоумен.

Ранее сообщалось, что Кадышева может отказаться от выступлений в новогодние праздники и провести их в кругу семьи. Отмечалось, что все основные концерты, съемки и мероприятия у певицы намечены на ноябрь и декабрь.

Дворцов при этом отметил, что говорить об уходе Кадышевой со сцены со стопроцентной вероятностью не приходится, так как артистка на данный момент переживает новую волну популярности — особенно среди молодежи, однако возможного завершения карьеры в ближайшее время исключать тоже нельзя.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также он считает, что Кадышева передаст «эстафету» сыну Григорию.

«Безусловно, она передает часть своих прав на выступления своему сыну, который будет с периодичностью уже вместо нее выступать на корпоративах, насколько я знаю», — пояснил Дворцов.

По информации KP.RU, у Кадышевой несколько раз диагностировали онкологию. Как пишет издание, в 30 лет врачи нашли у звезды опухоль груди, после чего «два года она жила между жизнью и смертью» и была уверена, что «умрет от онкологии». Позже медики выяснили, что рака у артистки нет.

В 2024 году слухи о смертельном заболевании звезды появились снова, однако ни она, ни ее супруг Николай Костюк комментировать их не стали.

«Надежда работает, выезжаем на гастроли, все хорошо», — заявил Костюк NEWS.ru.

Как к Кадышевой пришла новая волна популярности

Хиты 90-х в исполнении Кадышевой — «Течет ручей», «Я не колдунья» и «Широка река» — обрели в этом году вторую волну популярности. Продажи билетов на ее концерты, по словам директора по развитию «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, выросли в 30 раз. С 1 января 2025 года выступления группы «Золотое кольцо» посетили более 274 тысяч человек.

Помимо этого, певица попала в топ-100 «Яндекс Музыки». Судя по многочисленным видео в соцсетях, зрительницы приходят на концерты Кадышевой в кокошниках и русских сарафанах, мужчины — в косоворотках, а хэштег #Плыветвеночек насчитывает более 2,3 млн видео.

Теперь, по информации СМИ, Кадышева просит за выступление не менее 20 млн рублей и считается самой высокооплачиваемой российской знаменитостью.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме того, несмотря на возможный отказ певицы от новогодних мероприятий, она остается самой востребованной исполнительницей на них. Основатель музыкальной платформы TopHit, продюсер Игорь Краев сообщил, что минимальный гонорар певицы за выступление на корпоративе составляет 15 млн рублей. Он добавил, что график Кадышевой почти полностью заполнен. Это противоречит информации, что артистка отказалась от выступлений в Новый год.

«И тут вне конкуренции — Надежда Никитична Кадышева, пожинающая плоды своего триумфального камбэка в 2023–2024 годах. Прослушивание „Веночка“ и других хитов „Золотого кольца“ в оригинальном исполнении обойдется заказчикам в сумму от 15 млн рублей», — сказал Краев.

