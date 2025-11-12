Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем

Доллар пошел вверх относительно рубля по курсу Центробанка. Что об этом известно, сколько американская валюта стоит сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем, каковы прогнозы экспертов?

Каков курс доллара сегодня, 12 ноября

Банк России установил официальный курс доллара на среду, 12 ноября, на уровне 81,3562 рубля. Ранее американская валюта удерживалась регулятором на отметке 81,0132 рубля и, таким образом, прибавила 34,3 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 81,4375 рубля, прибавляя 0,492 (0,61%) на 11:33 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в среду, 12 ноября

Актуальный курс евро в среду, 12 ноября, составляет 94,1954 рубля, согласно установке Центробанка. Ранее валюта была на отметке 93,9287 рубля и подорожала на 26,67 копейки. На Forex евро торгуется в районе 94,2 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,465 (0,5%) на 11:37 мск.

Стоимость юаня сегодня составляет 11,413 рубля. Ранее, 11 ноября, китайская валюта удерживалась регулятором на уровне 11,3506 рубля. Юань прибавил 6,24 копейки. На международном валютном рынке «китаец» уходит за 11,418 рубля, показывая прибавку в размере 0,0334 (0,29%) на 11:39 мск.

Что происходит с рублем, прогнозы

Российская валюта поддерживается замедлением инфляции, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Индекс потребительских цен вырос на 0,11% за период 28 октября — 5 ноября против показателя неделей ранее, когда он составил 0,16%; всего с начала 2025 года ИПЦ прибавил 5,23%.

«Эти данные усиливают ожидания рынка относительно возможного снижения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора», — объяснил Силаев.

Эксперт предположил, что в этих условиях рубль сохраняет перспективы умеренного укрепления. Однако, указал он, давление на российскую валюту оказывают санкционные факторы и расширение дисконта российской нефти марки Urals к Brent до $13,3 за баррель против $11,5 в октябре.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что в начале второй декады ноября курс рубля сохраняет относительную устойчивость, оставаясь в имеющихся границах. При этом на рынке наблюдается легкая тенденция к постепенному ослаблению российской валюты.

Основным фактором, который может надавить на рубль в самой ближайшей перспективе, является сокращение предложения иностранной валюты со стороны денежных властей, отметил Шнейдерман. Этот процесс традиционно снижает объем ликвидности на внутреннем валютном рынке, что поддерживает умеренное ослабление рубля, подчеркнул специалист.

«Дополнительным событием недели станет публикация Росстатом данных по инфляции за октябрь. Показатели динамики цен будут иметь значение для дальнейших действий Банка России на декабрьском заседании, где регулятор, по оценкам аналитиков, может рассмотреть вопрос о продолжении цикла снижения ключевой ставки», — сказал Шнейдерман.

Эксперт ожидает, что в ноябре доллар будет в коридоре 79–83 рубля, евро — 91–96 рублей, юань — 11–11,6 рубля.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич выразил мнение, что рубль может и далее терять к юаню. Он объяснил это тем, что с учетом сезона спрос на валюту со стороны импортеров будет преобладать; также продолжит сужаться объем чистых продаж валюты со стороны Центробанка.

