12 ноября 2025 в 07:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 12 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 12 ноября

В ночь на 12 ноября беспилотный летательный аппарат был ликвидирован системами противовоздушной обороны при попытке приблизиться к Москве. На месте падения обломков дрона работают оперативные службы и специалисты, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указано в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента разрушения инфраструктуры и пострадавших среди населения не зафиксировано.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью была отражена беспилотная атака в трех районах региона, пострадавших нет.

«Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.

Кроме того, три БПЛА сбили над Брянской областью, пострадавших и разрушений не обнаружено, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа», — написал Богомаз.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за первые десять месяцев 2025 года в результате атак беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам России погибли 392 человека. По информации дипломата, наблюдается значительный рост количества подобных инцидентов.

«С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3205, в том числе 195 несовершеннолетних. Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних», — уточнил Мирошник.

Беспилотные летательные аппараты превратились в основное средство, направленное против мирного населения. Согласно данным, до 80% всех жертв среди гражданских лиц — это результат атак с применением дронов. Это означает, что каждый третий из четырех пострадавших становится жертвой атак именно с использованием беспилотных аппаратов.

Сравнение данных за июль и сентябрь показывает увеличение примерно на треть. Общие потери гражданского населения с начала специальной военной операции составили 7175 погибших и 17 617 раненых.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 11 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 дронов противника.

По данным ведомства, 10 БПЛА сбили над Крымом, восемь — над Саратовской областью, семь — над Орловской, по три — над Липецкой, Ростовской областями и над акваторией Черного моря, по одному — над Брянской, Воронежской и Калужской областями.

Около двух часов ночи губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе атаки беспилотников. «Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

Позднее СМИ сообщили, что над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов. Местные жители слышали около семи громких хлопков и звуки мотора в небе. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова.

«Из динамиков в городах доносится сирена и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте. Предварительно, ПВО сбивает дроны ВСУ на подлете. По словам местных жителей, некоторые БПЛА летят со стороны Волги», — сообщили СМИ.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что целью дронов ВСУ был Саратовский НПЗ.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Бусаргин заявил, что в результате атаки БПЛА на Саратов легкие травмы получила местная жительница. В Заводском районе города ударной волной выбило стекла в жилых домах.

«Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась», — написал глава региона.

