Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 ноября: инфографика

В ночь на 11 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, восемь БПЛА — над территорией Саратовской области, семь БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Липецкой области, три БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над акваторией Черного моря, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области и один БПЛА — над территорией Калужской области», — сказано в сообщении Минобороны.