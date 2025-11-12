Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 05:01

Стало известно, сколько россиян погибли за 10 месяцев из-за дронов ВСУ

Мирошник: атаки дронов ВСУ унесли жизни 392 россиян за последние 10 месяцев

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

За первые десять месяцев 2025 года в результате атак беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам России погибли 392 человека, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью изданию «Известия». По информации дипломата, количество жертв атак с использованием дронов продолжает увеличиваться.

С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3 205, в том числе 195 несовершеннолетних. Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних, — уточнил Мирошник.

Беспилотники стали основным оружием, применяемым против мирного населения — до 80% всех жертв среди гражданских лиц приходится на атаки с использованием дронов. Это означает, что каждый третий из четырех пострадавших становится жертвой именно беспилотных атак.

Дипломат также отметил значительный рост количества подобных инцидентов: сравнение данных за июль и сентябрь показывает увеличение примерно на треть. Общие потери гражданского населения с начала специальной военной операции составили 7175 погибших и 17617 раненых.

Ранее Мирошник рассказал, что мирные жители села Богатырь в Донецкой Народной Республике попытались прорваться через линию фронта к российским военным. По словам селянина, из 15 человек, рискнувших сбежать от ВСУ, погибли трое.

БПЛА
ВСУ
Родион Мирошник
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миронов объяснил, каким семьям с детьми нужна беспроцентная ипотека
В Кремле видели хвалебное приветствие Токаева Трампу
Стало известно, сколько россиян погибли за 10 месяцев из-за дронов ВСУ
«Фейковый босс»: россиянам рассказали о самой частой схеме мошенничества
Россиянам рассказали, какие документы обязательно нужно проверить в ноябре
«Она может стать решающей»: Украине предрекли самую суровую зиму
В России предложили нестандартный ответ на агрессивную политику Британии
Расист-извращенец: как Рютте стал главой НАТО, что говорил об РФ
Чем известен заменивший Станковича новый тренер «Спартака» Вадим Романов
Россиянам объяснили, что испортит впечатление при видеозвонке
«Атмосфера страха»: сенатор многозначно описал поездку Зеленского в Херсон
Война Трампа с мэром Нью-Йорка: город на грани беспорядков, что дальше
«Это, конечно, перл»: Пушков высмеял МИД Эстонии за «угрозу» от России
Беспилотники попытались атаковать территорию Москвы
«Это шапито дешевое»: Губерниев осудил увольнение Станковича из «Спартака»
«Снаряд с гвоздями»: появились детали инцидента с ребенком в Подмосковье
Порошенко объявил войну Зеленскому и позвал на помощь НАТО: что дальше
Два российских аэропорта внезапно закрылись для самолетов
Звезда фильма «Брюс Всемогущий» умерла в хосписе
Центробанк принимает новые меры для защиты россиян от мошенников
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.