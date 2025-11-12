Стало известно, сколько россиян погибли за 10 месяцев из-за дронов ВСУ Мирошник: атаки дронов ВСУ унесли жизни 392 россиян за последние 10 месяцев

За первые десять месяцев 2025 года в результате атак беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам России погибли 392 человека, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью изданию «Известия». По информации дипломата, количество жертв атак с использованием дронов продолжает увеличиваться.

С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3 205, в том числе 195 несовершеннолетних. Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних, — уточнил Мирошник.

Беспилотники стали основным оружием, применяемым против мирного населения — до 80% всех жертв среди гражданских лиц приходится на атаки с использованием дронов. Это означает, что каждый третий из четырех пострадавших становится жертвой именно беспилотных атак.

Дипломат также отметил значительный рост количества подобных инцидентов: сравнение данных за июль и сентябрь показывает увеличение примерно на треть. Общие потери гражданского населения с начала специальной военной операции составили 7175 погибших и 17617 раненых.

Ранее Мирошник рассказал, что мирные жители села Богатырь в Донецкой Народной Республике попытались прорваться через линию фронта к российским военным. По словам селянина, из 15 человек, рискнувших сбежать от ВСУ, погибли трое.