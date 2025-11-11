Стало известно о трагической попытке мирных жителей ДНР прорваться к ВС РФ Дончанин Демишев: три жителя села Богатырь погибли, прорываясь к военным ВС РФ

Мирные жители села Богатырь в Донецкой Народной Республике попытались прорваться через линию фронта к российским военным, заявил дончанин Александр Демишев. Видеозапись с его рассказом опубликовал в Telegram-канале посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По словам селянина, из 15 человек, рискнувших сбежать от ВСУ, погибли трое.

Демишев отметил, что около 180 жителей села оставались в Богатыре, укрываясь в подвалах в ожидании прихода российских войск. Он подчеркнул, что украинские военные, зная о пророссийских настроениях местного населения, целенаправленно обстреливали село с беспилотников, включая тяжелые дроны типа «Баба-яга».

Зачем они это делали? Потому что мы остались там. Значит, мы собрались идти в Российскую Федерацию. На ту [украинскую] сторону — пожалуйста. Сюда — и речи не могло быть, — поделился мужчина.

Когда условия в селе стали невыносимыми, Демишев с семьей и соседями предприняли попытку добраться до российских позиций в направлении села Раздольного. По его словам, жителям регулярно приходилось самостоятельно тушить пожары, разгоравшиеся после ударов украинских БПЛА.

