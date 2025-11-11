Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 18:45

Стало известно о трагической попытке мирных жителей ДНР прорваться к ВС РФ

Дончанин Демишев: три жителя села Богатырь погибли, прорываясь к военным ВС РФ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Мирные жители села Богатырь в Донецкой Народной Республике попытались прорваться через линию фронта к российским военным, заявил дончанин Александр Демишев. Видеозапись с его рассказом опубликовал в Telegram-канале посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По словам селянина, из 15 человек, рискнувших сбежать от ВСУ, погибли трое.

Демишев отметил, что около 180 жителей села оставались в Богатыре, укрываясь в подвалах в ожидании прихода российских войск. Он подчеркнул, что украинские военные, зная о пророссийских настроениях местного населения, целенаправленно обстреливали село с беспилотников, включая тяжелые дроны типа «Баба-яга».

Зачем они это делали? Потому что мы остались там. Значит, мы собрались идти в Российскую Федерацию. На ту [украинскую] сторону — пожалуйста. Сюда — и речи не могло быть, — поделился мужчина.

Когда условия в селе стали невыносимыми, Демишев с семьей и соседями предприняли попытку добраться до российских позиций в направлении села Раздольного. По его словам, жителям регулярно приходилось самостоятельно тушить пожары, разгоравшиеся после ударов украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что пьяный начальник одного из отделений территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Дмитрий Шахнов во время празднования своего дня рождения в баре Одессы хвастался убийством мирных жителей. Полковник также оскорблял женщину у барной стойки.

