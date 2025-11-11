Шольц и Меркель попали в «список смерти» скандального известного террориста Bild: Шольц и Меркель попали в список возможных жертв задержанного террориста

Бывшие канцлеры Германии Олаф Шольц и Ангела Меркель фигурировали в «списке смерти» арестованного накануне в ФРГ террориста, передает Bild со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры. Также среди возможных жертв числились несколько прокуроров и судей.

В «списке смерти» предполагаемого террориста из даркнета Мартина С. среди прочих значились имена Олафа Шольца и Ангелы Меркель, — отметили в издании.

Журналисты рассказали, что на радикальные шаги подозреваемого толкнуло несогласией с политикой властей против коронавируса. По версии следствия, Мартин С. не собирался нападать на высокопоставленных лиц, однако активно искал исполнителей его фантазий. Журналисты не исключили, что арестованный может принадлежать к праворадикальному движению рейхсбюргеров, однако в поле зрения правоохранителей в связи с конкретными преступлениями он не попадал.

