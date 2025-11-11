Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 19:44

Шольц и Меркель попали в «список смерти» скандального известного террориста

Bild: Шольц и Меркель попали в список возможных жертв задержанного террориста

Ангела Меркель, Олаф Шольц Ангела Меркель, Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Бывшие канцлеры Германии Олаф Шольц и Ангела Меркель фигурировали в «списке смерти» арестованного накануне в ФРГ террориста, передает Bild со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры. Также среди возможных жертв числились несколько прокуроров и судей.

В «списке смерти» предполагаемого террориста из даркнета Мартина С. среди прочих значились имена Олафа Шольца и Ангелы Меркель, — отметили в издании.

Журналисты рассказали, что на радикальные шаги подозреваемого толкнуло несогласией с политикой властей против коронавируса. По версии следствия, Мартин С. не собирался нападать на высокопоставленных лиц, однако активно искал исполнителей его фантазий. Журналисты не исключили, что арестованный может принадлежать к праворадикальному движению рейхсбюргеров, однако в поле зрения правоохранителей в связи с конкретными преступлениями он не попадал.

Ранее Германия выдала ордер на арест трех представителей спецслужб Украины и четырех водолазов, причастных к подрывам российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По информации журналистов, команда детективов, работавшая над делом, ежедневно собиралась в штаб-квартире федеральной полиции ФРГ в Потсдаме на протяжении трех последних лет.

