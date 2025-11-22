Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 02:04

Шольц подтвердил, что пытался заключить с США тайную сделку по газу

Олаф Шольц Олаф Шольц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году предложил США снять санкции против «Северного потока — 2» взамен на постройку терминалов для американского СПГ. По его словам, он действительно отправлял американским властям соответствующее письмо, передает Ostsee-Zeitung

Письмо действительно существует, — сказал он.

Также Шольц отметил, что задолго до тех событий поддерживал строительство СПГ-терминалов. Кроме того, он признал, что в феврале 2022 года отказал в выдаче сертификации на эксплуатацию уже построенного газопровода.

Ранее журналист из ФРГ Ральф Нимайер выразил мнение, что жители Германии все сильнее раздражаются из-за политики немецких властей и Евросоюза в отношении России. Он подчеркнул, что немцы разгневаны тем, что их правительство «само подрезало себе крылья».

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал полным безумием потенциальную сделку по продаже газопровода «Северный поток — 2» американскому инвестору Стивену Линчу. Он добавил, что Германия и Россия способны «без проблем» восстановить проект. Однако вместо этого в Берлине собираются пригласить иностранца, поскольку сами «не хотят ничего делать», уточнил депутат.

Олаф Шольц
ФРГ
США
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы вспыхнуло здание на Тверской улице
Гороскоп на 22 ноября: секрет удачи для Львов и предостережение для Раков
«Придется одобрить»: Трамп поставил точку в вопросе плана США по Украине
В России установили лимиты количества платных мест в вузах
Раде грозит раскол: почему Зеленский так активно вступается за Ермака
Польские власти намерены перенести российское посольство
Песков оценил уровень контактов России и США по Украине
«Не удивляет»: в НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина
Cаратовский аэропорт закрыли
Шольц подтвердил, что пытался заключить с США тайную сделку по газу
Командиры ВСУ отправили подчиненных прямиком в российский плен
Зеленский в панике от аудита США: как он пытается выбить у Трампа амнистию
Заражаются почти везде: как не заболеть гепатитом А. Инструкция от врача
В Минтрансе высказались о необходимости прав для водителей электросамокатов
Генпрокуратура отсудила у Кибовского 1 млрд рублей
Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся
Попытка № 5. Все о браках Александра Гордона, почему разводится
Два российских аэропорта закрылись для путешественников
Новая ветка метро Петербурга готовится к открытию
Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.