Экс-канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году предложил США снять санкции против «Северного потока — 2» взамен на постройку терминалов для американского СПГ. По его словам, он действительно отправлял американским властям соответствующее письмо, передает Ostsee-Zeitung

Письмо действительно существует, — сказал он.

Также Шольц отметил, что задолго до тех событий поддерживал строительство СПГ-терминалов. Кроме того, он признал, что в феврале 2022 года отказал в выдаче сертификации на эксплуатацию уже построенного газопровода.

Ранее журналист из ФРГ Ральф Нимайер выразил мнение, что жители Германии все сильнее раздражаются из-за политики немецких властей и Евросоюза в отношении России. Он подчеркнул, что немцы разгневаны тем, что их правительство «само подрезало себе крылья».

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал полным безумием потенциальную сделку по продаже газопровода «Северный поток — 2» американскому инвестору Стивену Линчу. Он добавил, что Германия и Россия способны «без проблем» восстановить проект. Однако вместо этого в Берлине собираются пригласить иностранца, поскольку сами «не хотят ничего делать», уточнил депутат.