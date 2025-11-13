В Кремле прокомментировали роль Трампа в украинском конфликте Песков: Россия надеется на помощь Трампа в разрешении украинского конфликта

Россия сохраняет надежду на участие президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта, сообщил CNN пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, обе стороны упускают значительные выгоды и перспективы сотрудничества, теряя время и потенциальные доходы.

Конечно, мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще хочет посодействовать в политическом и дипломатическом урегулировании украинской проблемы, — сказано в сообщении.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что контакты России с США поддерживаются на различных уровнях. Он признал, что «революционных новостей» нет, однако нельзя сказать о паузе в отношениях. Ушаков также отметил, что обсудить с Вашингтоном тему дипломатической собственности и недвижимости пока не удалось. По его словам, процесс продвигается медленнее, чем хотелось бы.

До этого Ушаков заявил, что главной темой диалога между Россией и США в настоящее время остается Анкоридж. Он отметил, что следование этой линии предполагает выход на мирное урегулирование кризиса на Украине. Ушаков также признался, что контакты сохраняются, но в ограниченном формате.