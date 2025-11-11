Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:35

Политолог рассказал, откуда Германия добудет €11,5 млрд для помощи Украине

Политолог Рар: Германия вновь сократит льготы для жителей ради помощи Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия снова сократит льготы для своих граждан, чтобы оказать материальную помощь Украине в размере €11,5 млрд, выразил мнение в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, правительство ФРГ поддерживает агрессивную политику в отношении России, провоцируя продолжение конфликта.

Пока у Германии есть деньги [на помощь Украине]. Конечно, в ФРГ будут новые сокращения для граждан, особенно в социальной сфере, но на милитаризацию страны правительство денег пока не жалеет. Также из военного бюджета будет идти оплата на Украину. Германия становится лидером будущей Европы, которая все больше черпает свою идентичность от противостояния с Россией. К сожалению, немецкая элита сегодня следует именно этому курсу. Главный союзник Берлина — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая, в свою очередь, ведет курс на военизацию ЕС, — высказался Рар.

Ранее сообщалось, что правительство Германии планирует увеличить финансовую поддержку Украины в 2026 году. На эти цели будет выделено €3 млрд, что эквивалентно примерно 280 млрд рублей.

Германия
Евросоюз
Украина
Европа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
