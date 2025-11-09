Пьяный начальник одного из отделений территориального центра комплектований (ТЦК, аналог военкомата) Дмитрий Шахнов во время празднования своего дня рождения в баре Одессы хвастался убийством мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Полковник также оскорблял женщину.

Украинские блогеры публикуют видео из одесского бара, где <…> полковник Дмитрий Шахнов оскорбляет женщину у барной стойки. Шахнов хвастается тем, что убивал мирных жителей, — отметил источник.

Ранее автомобиль с сотрудниками ТЦК несколько раз сбил мужчину, который блокировал им движение в Винницкой области Украины. В это время неизвестные пытались освободить мужчину, которого насильно мобилизовали, из рук военнослужащих.

До этого в городе Прилуки Черниговской области призвали на военную службу единственного специалиста по обслуживанию лифтового оборудования. В результате это привело к остановке лифтов в многоэтажках. Часть лифтов продолжает функционировать, но с нарушением технических норм безопасности.