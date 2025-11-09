Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 15:07

Пьяный начальник ТЦК хвастался убийством мирных жителей в Донбассе

Фото: Dmytro Smolienko/Global Look Press

Пьяный начальник одного из отделений территориального центра комплектований (ТЦК, аналог военкомата) Дмитрий Шахнов во время празднования своего дня рождения в баре Одессы хвастался убийством мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Полковник также оскорблял женщину.

Украинские блогеры публикуют видео из одесского бара, где <…> полковник Дмитрий Шахнов оскорбляет женщину у барной стойки. Шахнов хвастается тем, что убивал мирных жителей, — отметил источник.

Ранее автомобиль с сотрудниками ТЦК несколько раз сбил мужчину, который блокировал им движение в Винницкой области Украины. В это время неизвестные пытались освободить мужчину, которого насильно мобилизовали, из рук военнослужащих.

До этого в городе Прилуки Черниговской области призвали на военную службу единственного специалиста по обслуживанию лифтового оборудования. В результате это привело к остановке лифтов в многоэтажках. Часть лифтов продолжает функционировать, но с нарушением технических норм безопасности.

Украина
ТЦК
убийства
Донбасс
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жилой дом в Екатеринбурге охватил мощный пожар
Названы энергообъекты Украины, которые никогда не будут целями армии РФ
В Куркине жильцы пострадавшего от взрыва дома вернулись в свои квартиры
«Горькое известие»: в театре заявили о потрясении из-за смерти актера
Малышу оторвало руку прямо в утробе матери
«Могли бы позвонить»: в Норвегии призвали ЕС договориться с Россией
Бездомные могут спровоцировать экономический спад в США
Раскрыты сроки восстановления дома после взрыва под Тулой
Лавров назвал главных союзников России
«Начал ходить»: Путину показали обращение бойца, потерявшего обе ноги
«Изъезженная пластинка»: политолог о слухах про переворот на Украине
Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов
Пьяный начальник ТЦК хвастался убийством мирных жителей в Донбассе
Специалисты зафиксировали повторный подземный толчок на Камчатке
«Рано ушел»: Маковецкий поделился теплыми воспоминаниями о Симонове
Стало известно, из-за какой болезни скончался народный артист Симонов
Бензовоз с тысячами литров топлива перевернулся рядом с Байкалом
В Саратове произошла массовая драка с участием приезжих
Украинки таскали друг друга за волосы перед концертом Лободы в Кишиневе
Продажи Lada Largus могут быть прекращены из-за одной проблемы
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.