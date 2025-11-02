ТЦК мобилизовали последнего важного сотрудника в Прилуках Сотрудники ТЦК мобилизовали в Прилуках единственного в городе механика по лифтам

В городе Прилуки Черниговской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) призвали на военную службу единственного специалиста по обслуживанию лифтового оборудования. Как сообщает издание «Страна.ua», это привело к практически полной остановке работы лифтов в многоквартирных домах города.

На текущий период в Прилуках функционирует лишь несколько лифтов, которые продолжают работать с нарушением технических норм безопасности. Отсутствие квалифицированного специалиста делает невозможным проведение планового технического обслуживания и оперативное устранение возникающих неисправностей. Ситуация осложняется тем, что найти замену мобилизованному механику в условиях военного времени практически невозможно.

Местные жители теперь жалуются, что по всему городу не функционируют лифты. При этом издание отмечает, что лишь несколько лифтов в Прилуках продолжают работать «на страх и риск».

Ранее известный украинский блогер Макс Рудада на своем YouTube-канале рассказал о побеге с Украины, чтобы избежать мобилизации. Он добавил, что поводом для бегства стал конфликт с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК).