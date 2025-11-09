Стало известно, почему Россия не сыграет с Аргентиной

РФС назвал неадекватной запрошенную Аргентиной за товарищеский матч сумму

Российский футбольный союз счел финансовые требования Аргентины за проведение товарищеского матча с российской сборной завышенными, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. По его словам, запрашиваемая сумма не соответствует реальной стоимости подобных встреч, передает «Спорт-Экспресс».

Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем запрашиваемые средства неадекватными, — сказал Митрофанов.

Известно, что сборная Анголы заплатит €12 млн (1,1 млрд рублей) за товарищеский матч, который пройдет 14 ноября. Россия рассматривала возможность проведения подобной игры, но из-за высокой стоимости переговоры прекратились. Команды двух сборных встречались дважды: в 2009 году аргентинцы выиграли 3:2, а в 2017-м — 1:0. Оба матча имели товарищеский статус.

Ранее Митрофанов назвал товарищеские матчи сборной России с командами Перу и Чили знаком доверия к стране. Он подчеркнул, что в текущей обстановке привлечь соперников такого уровня сложно, и расценил их готовность играть на территории РФ как жест уважения.