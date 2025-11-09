«Начал ходить»: Путину показали обращение бойца, потерявшего обе ноги Путину показали обращение потерявшего ноги бойца, о котором он узнал в 2023 году

Президенту России Владимиру Путину показали видеообращение российского добровольца, потерявшего в зоне СВО обе ноги, но отказавшегося покидать Донбасс, заявил в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Он напомнил, что еще в 2023 году главу государства попросили убедить бойца поставить протезы. Теперь солдат учится заново ходить, чтобы вернуться на фронт.

Разрешите доложить. Начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда. И задача, поставленная Родиной, будет выполнена, — рассказал военнослужащий.

Ранее Путин провел совещание по вопросам национальной безопасности и дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Во встрече приняли участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов и его заместитель Валерий Герасимов.

До этого председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по поддержке участников СВО и увековечиванию памяти Александр Луконин заявил, что награждению бойцов спецоперации необходимо придать публичности. Ее отсутствие, по мнению эксперта, порой производит впечатление, что награды получают посторонние для фронта люди.