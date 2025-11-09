Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 15:12

«Начал ходить»: Путину показали обращение бойца, потерявшего обе ноги

Путину показали обращение потерявшего ноги бойца, о котором он узнал в 2023 году

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину показали видеообращение российского добровольца, потерявшего в зоне СВО обе ноги, но отказавшегося покидать Донбасс, заявил в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Он напомнил, что еще в 2023 году главу государства попросили убедить бойца поставить протезы. Теперь солдат учится заново ходить, чтобы вернуться на фронт.

Разрешите доложить. Начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда. И задача, поставленная Родиной, будет выполнена, — рассказал военнослужащий.

Ранее Путин провел совещание по вопросам национальной безопасности и дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Во встрече приняли участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов и его заместитель Валерий Герасимов.

До этого председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по поддержке участников СВО и увековечиванию памяти Александр Луконин заявил, что награждению бойцов спецоперации необходимо придать публичности. Ее отсутствие, по мнению эксперта, порой производит впечатление, что награды получают посторонние для фронта люди.

Владимир Путин
военнослужащие
СВО
Донбасс
