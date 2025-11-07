Путин провел срочное совещание по поводу российской армии

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам национальной безопасности и дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ, передает пресс-служба Кремля. Во встрече приняли участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов и его заместитель Валерий Герасимов. Также на совещании присутствовали директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации западных и украинских СМИ о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров якобы впал в немилость президента Владимира Путина, не соответствуют действительности. По словам пресс-секретаря лидера, глава внешнеполитического ведомства продолжает работать на посту.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России начало выполнять указания, которые были получены от руководства страны после заседания Совбеза по ядерной безопасности. Она также отметила, что исходящие из США сигналы о ядерных испытания противоречивы и их нужно прояснить.