В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость

В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость Песков назвал полной ложью публикации о том, что Лавров якобы впал в немилость

Публикации западных и украинских СМИ о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров якобы впал в немилость президента Владимира Путина, не соответствуют действительности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря лидера, которые приводит ТАСС, глава внешнеполитического ведомства продолжает работать на посту.

В этих сообщениях действительности не соответствует ничего. Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел, — отметил он.

Ранее Песков заявил, что любые контакты госсекретаря США Марко Рубио и Лаврова стоит оценивать через официальные формулировки, а не через новости из газет. Стороны до этого провели телефонные переговоры, в которых обсудили шаги по реализации достигнутых между Москвой и Вашингтоном пониманий.

Лавров заявил, что изменение позиции американского президента Дональда Трампа относительно украинского конфликта вызвало удивление у российского руководства. Выступая на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, дипломат выразил надежду, что Соединенные Штаты сохраняют стремление к урегулированию кризиса.