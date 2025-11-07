Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:56

В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость

Песков назвал полной ложью публикации о том, что Лавров якобы впал в немилость

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Публикации западных и украинских СМИ о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров якобы впал в немилость президента Владимира Путина, не соответствуют действительности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря лидера, которые приводит ТАСС, глава внешнеполитического ведомства продолжает работать на посту.

В этих сообщениях действительности не соответствует ничего. Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел, — отметил он.

Ранее Песков заявил, что любые контакты госсекретаря США Марко Рубио и Лаврова стоит оценивать через официальные формулировки, а не через новости из газет. Стороны до этого провели телефонные переговоры, в которых обсудили шаги по реализации достигнутых между Москвой и Вашингтоном пониманий.

Лавров заявил, что изменение позиции американского президента Дональда Трампа относительно украинского конфликта вызвало удивление у российского руководства. Выступая на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, дипломат выразил надежду, что Соединенные Штаты сохраняют стремление к урегулированию кризиса.

