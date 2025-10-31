Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 13:30

Песков призвал не верить оценкам газет, когда речь идет о Рубио и Лаврове

Песков: контакты Рубио и Лаврова нужно оценивать через официальные формулировки

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Любые контакты госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова стоит оценивать через официальные формулировки, а не через новости из газет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Накануне стороны провели телефонные переговоры, в которых обсудили шаги по реализации достигнутых между Москвой и Вашингтоном пониманий, передает РИА Новости.

Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались [в телефонном разговоре] Лаврова и Рубио. <…> Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки, и, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения, — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля отказался комментировать данные о якобы отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом западные СМИ утверждали, что встреча политиков в Будапеште сорвалась.

До этого Песков заявил, что Путин пока не планирует телефонную беседу с американским коллегой. Прошлый разговор президента РФ с Трампом состоялся 16 октября.

