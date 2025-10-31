Песков отказался комментировать якобы отмену встречи Путина и Трампа Песков не стал комментировать публикацию о якобы отмене встречи Путина с Трампом

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отказался комментировать данные о предполагаемой отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По данным ТАСС, так представитель Кремля оценил публикацию Financial Times, в которой утверждалось, что лидеры якобы не будут встречаться очно.

Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались в этом телефонном разговоре между Лавровым (глава МИД РФ. — NEWS.ru) и Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru), там были совсем другие формулировки и совсем другие оценки. Конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, — подчеркнул Песков.

Западные СМИ утверждали, что встреча Путина и Трампа в Будапеште сорвалась. Причиной якобы отмены переговоров обозначались «жесткие требования Москвы» по украинскому конфликту.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует телефонную беседу с американским коллегой. Прошлый разговор президента РФ с Трампом состоялся 16 октября.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что ориентировочных сроков для встречи главы государства с американским коллегой пока нет. Он также подтвердил готовность к саммиту с США.