30 октября 2025 в 12:41

Кремль ответил на слухи о предстоящих переговорах Путина и Трампа

Песков: переговоры Путина и Трампа в ближайшее время не планируются

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин пока не планирует созваниваться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Последний разговор политиков состоялся 16 октября.

Нет, пока нет, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что при оценке российских военных технологий следует опираться на заявления Путина, а не на высказывания иностранных лидеров. Таким образом он прокомментировал утверждение главы Белого дома Дональда Трампа о 25-летнем технологическом превосходстве США в области атомных подлодок.

Позже он добавил, что заинтересованные стороны были проинформированы об испытаниях «Посейдона» заранее, в строгом соответствии с международными правилами. По мнению Владимира Путина, «Посейдон» с ядерной энергоустановкой прошел успешные испытания в РФ.

До этого пресс-секретарь выразил мнение, что президент США искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера.

