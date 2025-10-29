Песков раскрыл, на чьи слова нужно полагаться при оценке вооружений России Песков: при оценке вооружений РФ нужно опираться на заявления Владимира Путина

При оценке российских военных технологий нужно опираться на заявления президента Владимира Путина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Вашингтон на четверть века опережает мир в области атомных подлодок, передает ТАСС.

Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента, занимаемся нашим военно-технологическим развитием, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что ракета «Буревестник» является прорывом не только в сфере обороны, но и в науке. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, электроника, используемая в ракете, уже применяется в космических программах.

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем предназначена для уничтожения критически важной гражданской и военной инфраструктуры страны-агрессора в случае ядерной войны. Он отметил, что в связи с этим ракетный комплекс называют оружием возмездия и Судного дня.