29 октября 2025 в 16:34

Песков раскрыл, на чьи слова нужно полагаться при оценке вооружений России

Песков: при оценке вооружений РФ нужно опираться на заявления Владимира Путина

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

При оценке российских военных технологий нужно опираться на заявления президента Владимира Путина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Вашингтон на четверть века опережает мир в области атомных подлодок, передает ТАСС.

Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента, занимаемся нашим военно-технологическим развитием, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что ракета «Буревестник» является прорывом не только в сфере обороны, но и в науке. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, электроника, используемая в ракете, уже применяется в космических программах.

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем предназначена для уничтожения критически важной гражданской и военной инфраструктуры страны-агрессора в случае ядерной войны. Он отметил, что в связи с этим ракетный комплекс называют оружием возмездия и Судного дня.

Россия
Владимир Путин
Дмитрий Песков
США
Дональд Трамп
