29 октября 2025 в 15:57

Путин: технологии «Буревестника» используются в космических программах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ракета «Буревестник» является прорывом не только в сфере обороны, но и в науке, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, электроника, которая используются в ракете, уже применяется в космических программах.

Даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах, — сказал Путин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские ракеты «Орешник» и «Буревестник» имеют принципиально разные задачи из-за отличия в характеристиках. Так, «Орешник» является гиперзвуковой ракетой, в то время как «Буревестник» летит на низких высотах, способен маневрировать, и его крайне сложно сбить, несмотря на меньшую скорость.

До этого сотрудник китайского аналитического центра Лань Шуньчжэн выразил мнение, что появление у Москвы «Буревестника» может вынудить Вашингтон сократить помощь Киеву. Эксперт уверен, что ракета произведет «исторический сдвиг» в концепции ядерного сдерживания.

Буревестник
Владимир Путин
ракеты
оружие
