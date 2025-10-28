Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:31

США заподозрили в готовности к уступкам по Украине из-за «Буревестника»

Военэксперт Лань Шуньчжэн: «Буревестник» вынудит США сократить помощь Украине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Появление у России крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой может вынудить США сократить помощь Украине, заявил сотрудник китайского аналитического центра Лань Шуньчжэн. По его словам, переданным РИА Новости, снаряд произведет «исторический сдвиг» в концепции ядерного сдерживания.

Публичное заявление о характеристиках оружия и усилении сдерживания может вынудить США сократить объем помощи Украине в области оружия большой дальности, — сказал Лань Шуньчжэн.

Эксперт не исключил, что появление «Буревестника» также может спровоцировать перемены в глобальной сфере вооружений. Он добавил, что эта относительно новая модель привлечет большое внимание.

Кроме того, он не исключил, что другие страны последуют этому примеру и разработают аналогичные системы, выведя теорию ядерного сдерживания на новый уровень. В заключение эксперт резюмировал, что этот «медленный ядерный удар» потенциально может стать той переменной, которая перевернет баланс в будущем соперничестве великих держав.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем предназначена для уничтожения критически важной гражданской и военной инфраструктуры страны-агрессора в случае ядерной войны. По его словам, поэтому этот ракетный комплекс называют оружием возмездия и Судного дня.

Китай
Россия
эксперты
ракеты
