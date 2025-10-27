Военэксперт раскрыл назначение ракетного комплекса «Буревестник»

Крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем предназначена для уничтожения критически важной гражданской и военной инфраструктуры страны-агрессора в случае ядерной войны, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, поэтому этот ракетный комплекс называют оружием возмездия и Судного дня.

Россия может задействовать «Буревестник» в случае глобального конфликта, он может применяться после обмена ядерными ударами, чтобы окончательно разрушить инфраструктуру противника, — сказал Леонков.

Он отметил, что особенность тактико-технических характеристик ракеты заключается в том, что у нее нет ограничения по дальности применения.

Ядерная энергетическая установка, которая на ней стоит, ядерный движитель, позволяет совершать неограниченный по дальности полет. Она может находиться в воздухе днями и даже месяцами, выискивая цели и представляя прямую угрозу для противника, — сказал Леонков.

Он добавил, что крейсерская скорость полета «Буревестника» составляет порядка 1300 км/ч на высоте от 25 до 110 метров.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым сообщил, что в России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров.