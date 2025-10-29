Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 октября 2025 в 17:54

В Кремле раскрыли, как информировали об испытаниях «Посейдона»

Песков: РФ информирует об испытаниях вооружений в соответствии с правилами

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заинтересованные стороны были проинформированы об испытаниях «Посейдона» заранее, в строгом соответствии с международными правилами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переданным ТАСС, на это есть двусторонние договоренности.

Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации, — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что при оценке российских военных технологий следует опираться на заявления Путина, а не на высказывания иностранных лидеров. Таким образом он прокомментировал утверждение главы Белого дома Дональда Трампа о 25-летнем технологическом превосходстве США в области атомных подлодок.

До этого телеведущий Владимир Соловьев заявил, что двух российских ядерных торпед «Посейдон» будет достаточно для того, чтобы стереть Соединенные Штаты с лица земли. Так он отреагировал на информацию о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным якобы угрожал «разбомбить Москву к чертям».

Дмитрий Песков
Россия
ракеты
Посейдон
