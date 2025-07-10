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10 июля 2025 в 14:11

Соловьев раскрыл, как можно уничтожить США

Соловьев: две российские торпеды «Посейдон» смогут уничтожить США

Владимир Соловьев Владимир Соловьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Двух российских ядерных торпед «Посейдон» будет достаточно для того, чтобы стереть Соединенные Штаты с лица земли, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу «Соловьев Live». Так он отреагировал на публикацию западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным якобы угрожал «разбомбить Москву к чертям».

Насколько процентов поймет Трамп, если два «Посейдона», сработавших с разных сторон Североамериканского континента, приведут к формированию радиоактивного цунами, которое создаст навеки пролив имени товарища Сталина, — заявил Соловьев.

Ранее сообщалось, что Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву к чертям». В распоряжении журналистов появилась аудиозапись с заявлениями главы Белого дома, которая была сделана в 2024 году на одном из мероприятий, проведенных для доноров предвыборной кампании будущего главы Белого дома. Из нее следует, что Трамп угрожал президенту России в случае, если Москва предпримет какие-либо действия в отношении Киева.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, действительно ли Дональд Трамп угрожал «разбомбить к чертям» Москву или это является фейком. По его словам, в Москве спокойно воспринимают жесткие заявления главы Белого дома.

Россия
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Владимир Соловьёв
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