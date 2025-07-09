«Разбомблю к чертям»: стало известно об угрозах Трампа Путину CNN: Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину ударить по Москве и Пекину

Президент США Дональд Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям», сообщает CNN со ссылкой на аудиозапись с заявлениями главы Белого дома. Утверждается, что запись была сделана в 2024 году на одном из мероприятий, проведенных для спонсоров предвыборной кампании Трампа. Из нее следует, что республиканец угрожал президенту России в случае, если Москва предпримет какие-либо действия в отношении Киева.

Я сказал Путину: «Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора», — заявил Трамп.

Кроме того, по данным телеканала, американский лидер передал аналогичное послание председателю КНР Си Цзиньпину относительно Тайваня, пригрозив атаковать Пекин. При этом штаб Трампа комментировать содержание аудиозаписей отказался.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Трамп повторяет ошибки первого президентского срока, теряя антивоенный и реформаторский потенциал. Он отметил, что внутренние разногласия и давление сенаторов-русофобов осложняют позиции республиканца, заставляя его «завязнуть в вашингтонском болоте», которое он обещал очистить, но не смог.

До этого директор ЦРУ США Джон Рэтклифф заявил о готовности представить американскому президенту сведения о якобы применении химического оружия на Украине. По словам главы разведки Соединенных Штатов, он не может сейчас разглашать разведданные публично, однако готов предоставить их Трампу в частном порядке.