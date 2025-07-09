Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф заявил о готовности представить американскому президенту Дональду Трампу сведения о якобы применении химического оружия на Украине. По словам главы разведки Соединенных Штатов, он не может сейчас разглашать разведданные публично, однако готов предоставить их республиканскому политику в частном порядке.

Если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения. И, очевидно, я не могу раскрыть здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке, — заявил он.

Ранее сын президента США Дональд Трамп — младший призвал руководство ЦРУ продолжить разоблачать ложь о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года. Он оценил недавнее сообщение о докладе, где говорилось о проведении голосования на фоне «политически ангажированной атмосферы» и коррупции.

До этого Рэтклифф рассекретил информацию о том, что в конце своего второго президентского срока 44-й президент США Барак Обама совместно с директорами национальной разведки, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми принял решение о публикации доклада, касающегося предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Он пояснил, что таким образом политики пытались подставить Дональда Трампа, который на тот момент был кандидатом на пост главы Белого дома.