Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 16:10

Бельгия получила антидроновый «подарок» от Британии

Британия вслед за Францией и Германией направила в Бельгию армию дронов

Тео Франкен Тео Франкен Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания вслед за Францией и Германией направила подразделение по борьбе с беспилотниками в Бельгию, сообщил глава Минобороны королевства Тео Франкен в соцсети X. Он уточнил, что причиной такого решения стало появление в воздушном пространстве страны неизвестных дронов. Министр поблагодарил Лондон за «оперативную поддержку и солидарность».

Развертывание британской группы по борьбе с беспилотниками в Бельгии укрепляет нашу коллективную безопасность и демонстрирует наше единство в противодействии гибридным угрозам, — отметил Франкен.

Министр ранее заявил, что королевству необходимо выделить €34 млрд на подготовку к войне. Однако глава ведомства признал, что он не знает, где страна может найти такие деньги. Как уточнил Франкен, он хотел бы потратить средства на восстановление запасов боеприпасов, которые были отправлены на Украину.

Франкен также заявлял, что Бельгия может ввести войска в Брюссель до конца этого года. Он объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность в столице. При этом министр признал, что окончательное решение еще не принято.

Бельгия
Франция
Великобритания
дроны
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Армении назвали надежного посредника для диалога с Азербайджаном
Роспотребнадзор раскрыл симптомы ботулизма после отравлений в Москве
В парламенте Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией
Патриарх Кирилл высказался о собаках-поводырях
Названа цена полета на воздушном такси
«Чудо-крем» из TikTok заставил россиянок страдать
Каллас вычеркнула СССР из истории победы над нацизмом
В Киргизии заявили о конце эпохи переворотов
Игрок «Локомотива» появился на матче РПЛ с огромным синяком под глазом
Газовый коллапс и эпидемия дезертирства: новости СВО к вечеру 9 ноября
В России упали цены на аренду жилья
Британия начала расследование закупок авиатехники России в условиях санкций
Избивающий ботинками первоклассников «сын» президента попал на видео
В Австралии решили пересмотреть статус диких собак динго
Умер один из «отцов» соц-арта: фото культовых работ Эрика Булатова
Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Женщина выбросила в мусорку флаги России и заинтересовала полицейских
Собчак появилась на публике в украшении за миллионы рублей в честь 44-летия
На Западе объяснили приостановку поставок американского оружия Украине
Россиянам раскрыли, какие консервы чаще вызывают ботулизм
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.