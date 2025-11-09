Бельгия получила антидроновый «подарок» от Британии Британия вслед за Францией и Германией направила в Бельгию армию дронов

Великобритания вслед за Францией и Германией направила подразделение по борьбе с беспилотниками в Бельгию, сообщил глава Минобороны королевства Тео Франкен в соцсети X. Он уточнил, что причиной такого решения стало появление в воздушном пространстве страны неизвестных дронов. Министр поблагодарил Лондон за «оперативную поддержку и солидарность».

Развертывание британской группы по борьбе с беспилотниками в Бельгии укрепляет нашу коллективную безопасность и демонстрирует наше единство в противодействии гибридным угрозам, — отметил Франкен.

Министр ранее заявил, что королевству необходимо выделить €34 млрд на подготовку к войне. Однако глава ведомства признал, что он не знает, где страна может найти такие деньги. Как уточнил Франкен, он хотел бы потратить средства на восстановление запасов боеприпасов, которые были отправлены на Украину.

Франкен также заявлял, что Бельгия может ввести войска в Брюссель до конца этого года. Он объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность в столице. При этом министр признал, что окончательное решение еще не принято.