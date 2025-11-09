Украине подарили старые рыбацкие сети для «ловли» беспилотников Guardian: Украина получила от Франции старые рыболовные сети для борьбы с БПЛА

Франция отправила на Украину старые рыболовные сети для борьбы с беспилотниками, сообщает The Guardian. По информации газеты, Киев выразил недовольство по этому поводу, заявив, что изношенные сети украинцам не нужны, поскольку они бесполезны.

Отмечается, что в рыбацких портах вдоль побережья Бретани во Франции скапливается множество выброшенных рыболовных сетей. Их срок службы составляет от 12 до 24 месяцев, после чего они изнашиваются и уже не подлежат ремонту.

Местная благотворительная организация Kernic Solidarits решила отправить Украине две партии таких сетей общей длиной 280 км, чтобы установить их на дорогах вдоль линии фронта или натянуть между столбами для борьбы с БПЛА. Однако такой «подарок» киевским властям не понравился.

Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им уже прислали довольно много бесполезных, — пожаловался представитель организации Кристиан Абазиу.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла масштабный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки на гражданские объекты России. Как уточнили в Минобороны РФ, также применялись беспилотники.