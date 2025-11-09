Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 07:49

Определился победитель в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой»

«Вашингтон Кэпиталз » проиграл «Тампе» в матче НХЛ со счетом 3:2

Фото: Mark Goldman/Icon Sportswire/Global Look Press

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:2. Встреча на льду в Тампе завершилась победой хозяев площадки, которые смогли переломить ход игры в третьем периоде.

Голы в составе «Тампы» забросили Эмиль Лиллеберг на 7-й минуте, Джейк Гюнцель на 16-й и Брэндон Хагель на 49-й минуте встречи. У «Вашингтона» отличились Брэндон Дьюхейм (5-я минута) и Джон Карлсон (38-я минута). Российские хоккеисты Александр Овечкин и Никита Кучеров не смогли отметиться результативными действиями в этом матче.

Овечкин провел на площадке 17 минут, выполнил три броска в створ ворот и завершил игру с показателем полезности «-1». Кучеров ограничился двумя бросками по воротам, а голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков.

В результате «Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах чемпионата НХЛ. «Тампа» одержала седьмую победу в последних восьми играх.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист прервал серию из шести матчей без результативных действий, отметившись голом и двумя голевыми передачами в победной игре против «Детройт Ред Уингз».

