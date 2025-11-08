Российский хоккеист отмечен среди звезд дня в НХЛ Артемий Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт турнира. Хоккеист прервал серию из шести матчей без результативных действий, отметившись голом и двумя голевыми передачами в победной игре против «Детройт Ред Уингз».

Первой звездой дня был назван канадский форвард «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард, который набрал четыре очка за один матч. Специалисты отметили его результативную игру в поединке с «Калгари Флэймз».

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил о большой удаче для лиги в связи с выступлениями российского нападающего Александра Овечкина. Данное заявление прозвучало после того, как хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» первым в истории турнира преодолел рубеж в 900 забитых шайб в рамках регулярных чемпионатов.

Кроме того, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов возглавил список лучших российских бомбардиров в НХЛ. В поединке с «Нью-Йорк Айлендерс» хоккеист заработал два очка, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей.