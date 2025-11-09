В Малави проверят законность выезда своих гражданок в Россию

Парламентарии Республики Малави намерены получить от правительства официальные разъяснения относительно трудоустройства гражданок страны в России. Согласно информации издания Nyasa Times, девушек из африканского государства привлекли для работы на различных производствах.

Как сообщает Bloomberg, речь идет о программе «Алабуга Старт», предусматривающей релокацию и трудоустройство иностранных граждан в России. Парламентский источник подчеркнул необходимость расследования обстоятельств переезда граждан Малави. Депутаты бездоказательно заявляют, что девушки якобы получили не ту работу, на которую рассчитывали изначально.

Посольство России уже опровергло обвинения в эксплуатации иностранных граждан, отметив отсутствие подтвержденной информации о нарушениях прав участников программы. В дипмиссии подчеркнули, что полный список резидентов «Алабуги» доступен на официальном сайте ОЭЗ.

Ранее сообщалось, что в России в первом полугодии этого года компании стали активнее привлекать работников из Африки. Лидерами в этом списке стали Кения, Зимбабве, Камерун. Количество вакансий увеличилось в 39 раз, 15 и девять раз соответственно. При этом в странах Европы число объявлений о наборе сотрудников сократилось.