Французский пирог из «Трех мушкетеров»: всего 5 ингредиентов. Пеку шедевр за полчаса

Я готовлю этот французский пирог постоянно, потому что он напоминает мне уютные трапезы из романа «Три мушкетера» — простой, сытный и невероятно ароматный. Мне нравится, как всего несколько доступных ингредиентов создают такой насыщенный вкус, что кажется, будто ты на деревенской кухне в Провансе. Особенно выручает, когда хочется порадовать домочадцев чем-то теплым и душевным без долгой возни с тестом.

Готовлю я так: три крупные луковицы нарезаю тонкими полукольцами и пассерую на сливочном масле до мягкости и легкой карамелизации. В глубокой миске взбиваю три яйца с 100 миллилитрами сливок, добавляю 150 граммов тертого сыра грюйер или другого выдержанного сыра, щепотку мускатного ореха, соль и перец. В эту смесь вмешиваю охлажденный лук. Тесто для основы делаю из 200 граммов муки, 100 граммов холодного сливочного масла, щепотки соли и 4-5 столовых ложек ледяной воды. Раскатываю его, выкладываю в форму, формирую бортики и наполняю луково-сырной начинкой. Выпекаю при 180 градусах 30–35 минут до золотистой корочки.

