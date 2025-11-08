Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 05:17

Французский пирог из «Трех мушкетеров»: всего 5 ингредиентов. Пеку шедевр за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот французский пирог постоянно, потому что он напоминает мне уютные трапезы из романа «Три мушкетера» — простой, сытный и невероятно ароматный. Мне нравится, как всего несколько доступных ингредиентов создают такой насыщенный вкус, что кажется, будто ты на деревенской кухне в Провансе. Особенно выручает, когда хочется порадовать домочадцев чем-то теплым и душевным без долгой возни с тестом.

Готовлю я так: три крупные луковицы нарезаю тонкими полукольцами и пассерую на сливочном масле до мягкости и легкой карамелизации. В глубокой миске взбиваю три яйца с 100 миллилитрами сливок, добавляю 150 граммов тертого сыра грюйер или другого выдержанного сыра, щепотку мускатного ореха, соль и перец. В эту смесь вмешиваю охлажденный лук. Тесто для основы делаю из 200 граммов муки, 100 граммов холодного сливочного масла, щепотки соли и 4-5 столовых ложек ледяной воды. Раскатываю его, выкладываю в форму, формирую бортики и наполняю луково-сырной начинкой. Выпекаю при 180 градусах 30–35 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

