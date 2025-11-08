Правоохранители раскрыли крупную аферу на оборонном заводе «Алмаз» Двух работников «Алмаза» задержали по подозрению в мошенничестве

Правоохранительные органы задержали двух работников ростовского оборонного предприятия «Алмаз» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями для получения премиальных выплат, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, организация по фиктивному контракту якобы произвела и поставила несуществующие медицинские аппараты, что причинило ущерб на сумму более 14 млн рублей.

В рамках данного договора акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующие ингаляторы, в связи с чем со счетов предприятия были списаны денежные средства на сумму свыше 14 млн рублей за фактически невыполненные работы, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 500 млн рублей у Министерства обороны при выполнении государственного контракта. Среди фигурантов — бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, а также руководство и сотрудники коммерческих структур.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для генерального директора бурятской компании «Аэроком» Виктора Янькова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Согласно материалам дела, финансирование предназначалось для поставки беспилотных авиационных комплексов Министерству обороны России с последующей отправкой в зону СВО.