31 октября 2025 в 12:33

В Бурятии арестовали директора «Аэрокома» по делу о мошенничестве с БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд взял под стражу генерального директора бурятской компании «Аэроком» Виктора Янькова, проходящего по делу о хищении бюджетных денег, выделенных на поставку комплексов БПЛА для Минобороны РФ. Дроны планировали направить в зону специальной военной операции, сообщили на сайте суда.

По мнению органа следствия, Яньков, являясь генеральным директором ООО «Аэроком», совершил хищение бюджетных средств Республики Бурятия, выделенных для реализации поставки комплексов БПЛА Министерству обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО, — подчеркнули в инстанции.

Отмечается, что арест Янькова продлится до 12 декабря 2025 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор двум фигурантам дела о хищении почти 12,5 млн рублей у компании «Росгеология». Руководителя Евразийского союза экспертов по недропользованию Александра Писарницкого и бывшего директора ООО «Клауднет» Олега Чигринова приговорили к 5,5 и трем годам колонии общего режима соответственно.

Минобороны РФ
Бурятия
суды
хищения
