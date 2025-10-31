В Бурятии арестовали директора «Аэрокома» по делу о мошенничестве с БПЛА

Суд взял под стражу генерального директора бурятской компании «Аэроком» Виктора Янькова, проходящего по делу о хищении бюджетных денег, выделенных на поставку комплексов БПЛА для Минобороны РФ. Дроны планировали направить в зону специальной военной операции, сообщили на сайте суда.

По мнению органа следствия, Яньков, являясь генеральным директором ООО «Аэроком», совершил хищение бюджетных средств Республики Бурятия, выделенных для реализации поставки комплексов БПЛА Министерству обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО, — подчеркнули в инстанции.

Отмечается, что арест Янькова продлится до 12 декабря 2025 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе.

