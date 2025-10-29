Фигурантам дела о хищении 12,5 млн руб. у Росгеологии вынесли приговор Суд назначил три года и 5,5 лет колонии фигурантам дела о хищении у Росгеологии

Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор двум фигурантам дела о хищении почти 12,5 млн рублей у компании «Росгеология», сообщает ТАСС. Руководителя Евразийского союза экспертов по недропользованию Александра Писарницкого и бывшего директора ООО «Клауднет» Олега Чигринова приговорили к 5,5 и 3 годам колонии соответственно.

Суд признал Писарницкого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве и ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства или вида на жительство в иностранном государстве). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима, а также штраф.

Чигринова признали виновным по части 4 ст. 159 УК РФ и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок года года в колонии общего режима и штраф. Обоих фигурантов взяли под стражу непосредственно в зале суда после оглашения приговора.

По этому делу также проходил бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг. Однако он подписал контракт с Министерством обороны об участии в специальной военной операции, и его уголовное преследование временно приостановили.

Ранее основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к 10 годам колонии. Киберпреступника также обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.